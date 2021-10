Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H10 L'ACTU DU JOUR Un nouveau tremblement de terre pour l'Eglise catholique : un rapport accablant sur la pédocriminalité vient d'être publié en France. On en parle avec Myriam Tonus, théologienne et laïque dominicaine.



17h20 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Facebook : une lanceuse d'alerte dénonce le danger que représente le réseau social



17H28 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Junior Masudi Wasso a-t-il passé deux semaines en centre fermé pour rien ?



17h34 LE POINT DE VUE de Pasquale Nardone - Le prix Nobel de physique 2021 récompense les travaux de modélisation et de prévision du changement climatique



17H40 CHANSON ILIONA - UNE AUTRE VIE



17H46 L'INVITÉE - La soprano Sophie Karthäuser sera avec nous pour parler de Mozart, une de ses grandes histoires d'amour mais aussi de la reprise des spectacles dans un contexte qui reste difficile.



17H56 CHANSON MADNESS - NIGHTBOAT TO CAIRO



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Pandora Papers : après les révélations, que fait-on ? Avec Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre, a présidé la commission parlementaire sur les Panama papers et Vincent Scourneau, député fédéral MR



18H38 CHANSON FRANCOIZ BREUT - DERIVE URBAINE DANS LA VILLE CANNIBALE



18H42 TOUT UN MONDE avec Sophie Guignon, notre correspondante au Liban - Les Pandora Papers touchent également le Liban



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - Interview de Leïla Bekhti pour « Les Intranquilles », le nouveau film de Joachim Lafosse



18h55 CHANSON BOB MARLEY - COULD YOU BE LOVED



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

