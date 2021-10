Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H10 L'ACTU DU JOUR Les "Pandora papers" révèlent une nouvelle affaire d'évasion fiscale, près de 30 000 bénéficiaires de sociétés offshore dont 35 chefs d'état ou de gouvernement. On en parle avec Xavier Counasse, journaliste au journal Le Soir, membre du Consortium International du Journalisme d'investigation.



17h20 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - L'histoire d'un énorme tsunami racontée par les arbres



17H28 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Démocratie : une voix = une voix, vraiment ?



17h34 LE POINT DE VUE de Gilles Goetghebuer - La démocratie dans le sport



17H40 CHANSON MICHAEL JACKSON - OFF THE WALL



17H46 L'INVITÉE - A 87 ans, notre invitée Jacqueline Bir remonte sur les planches dans « La dame à la camionnette ».



17H56 CHANSON BERNARD LAVILLIERS - LE COEUR DU MONDE



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Nos droits seront-ils durablement impactés par la crise sanitaire ? Avec Olivia Venet, présidente de la Ligue des droits humains et François Perl, directeur du pôle acteur social et citoyen de Solidaris



18H38 CHANSON YAEL NAIM - NEW SOUL



18H42 TOUT UN MONDE avec Christine Ockrent - Bernard Tapie : un Français modèle ?



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Françoise Baré - L'architecte paysagiste Bas Smet



18h55 CHANSON KRAAK & SMAAK - ALL I NEED (FEAT IOGI)



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

