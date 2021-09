Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Procès Bygmalion : un an de prison ferme pour Sarkozy pour financement illégal de campagne. On en parle avec Pierre Marlet.



17H18 L'ACTU DU JOUR - Covid long : 37% des patients ont eu des séquelles entre 3 et 6 mois après la maladie, d'après une nouvelle étude d'Oxford. Témoignage d'Anne-Sophie Spiette, fondatrice de l'association "les oubliés du covid long"



17H30 L'INVITÉ - Tom Naegels pour son ouvrage « La nouvelle Belgique : une histoire de l'immigration ; 1944 - 1978 » (Ed. Racine)



17H40 CHANSON CLAIRE LAFFUT - SORORITE



17h42 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Russie : une femme vole des corps humains congelés



17h48 LE POINT DE VUE de Marie-Amélie Lenaerts - Exploiter les mers pour sauver la terre ?



17H55 CHANSON CHAKA KHAN/RUFUS - AIN T NOBODY



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Faut-il légiférer pour imposer l'écriture inclusive ? avec Bénédicte Linard (Ecolo), Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes et Corentin De Salle, directeur scientifique du centre Jean Gol (MR)



18H38 CHANSON LEO FIFTY FIVE - DONNE MOI (feat. Jeune Austin)



18H42 TOUT UN MONDE avec Eddy Caekelberghs - La marche impériale du grand-duc Georges Romanov



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Thierry Bellefroid - La BD "La falaise" de Manon Debaye (Ed. Sarbacane)



18h55 CHANSON KID CREOLE AND THE COCONUTS - ANNIE I M NOT YOUR DADDY



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

