Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - La lave jaillissant du volcan Cumbre Vieja, sur l'île espagnole de La Palma, a atteint l'océan Atlantique hier soir. On en parle avec Corentin Caudron, chargé de cours en géosciences à l'ULB.



17H22 L'ACTU DU JOUR - L'entreprise britannique Ineos compte investir 3 milliards d'euros pour bâtir deux usines pétrochimiques dans le port d'Anvers. Décryptage des enjeux économiques, environnementaux et politiques avec Julien Winkel et Cédric Vallet, journalistes qui signent un article à ce sujet pour le magazine Médor.



17H40 CHANSON CHARLES - RIDDLE



17h42 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Grande-Bretagne : de la cocaïne et de l'ecstasy polluent un cours d'eau



17h48 LE POINT DE VUE de Pierre Marlet - L'esprit de Munich résonne encore dans l'actualité



17H55 CHANSON DARYL HALL/JOHN OATES - MANEATER



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE GRAND ENTRETIEN avec Andréa Trevisan, directeur durant les deux dernières années des programmes de Handicap international en Irak et en mission en Libye à partir du mois prochain



18H38 CHANSON MARVIN GAYE - GOT TO GIVE IT UP



18H42 TOUT UN MONDE avec Myriam Baele - Que se passe-t-il à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne ?



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Françoise Baré - La pièce « Kingdom » d'Anne-Cécile Vandalem



18h55 CHANSON MATHIEU DES LONGCHAMPS - LA BAS



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

