Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H10 L'ACTU DU JOUR Comment expliquer les retards de vaccination dans les quartiers populaires bruxellois ? On en parle avec Renaud Maes, rédacteur en chef de La Revue Nouvelle, sociologue, enseignant à l'université Saint-Louis et à l'ULB.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Lever les brevets sur les vaccins covid, pourquoi ça n'avance pas ?



17H28 L'INVITÉ - Trompettiste de formation, chanteur et comédien, Greg Houben a fait le grand saut vers la chanson française



17H40 CHANSON DARYL HALL/JOHN OATES - MANEATER



17h44 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Iran : un scientifique tué par un robot tueur manipulé à distance



17h49 LE POINT DE VUE de Baptiste Hupin - Le déménagement du chercheur belge, Peter Carmeliet, au Danemark car trop proche de la limite des 65 ans pour obtenir des subsides



17H55 CHANSON YEBBA - BOOMERANG



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Faut-il généraliser les examens d'entrée à l'université ? Avec Annick Castiaux, rectrice de l'UNamur et Lucas van Molle, président de la Fédération des étudiants francophones (FEF)



18H38 CHANSON EASY LIFE - SKELETONS



18H42 TOUT UN MONDE avec un Q/R de Chloé Goudenhooft. La CityUK a publié une stratégie pour que le Royaume-Uni retrouve son rang mondial dans l'ère post-Brexit.



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Marie Michiels - Le festival Francofaune avec un focus sur Daniel Hélin



18h55 CHANSON JOE JACKSON - STEPPIN OUT



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE