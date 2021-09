Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H10 L'ACTU DU JOUR Allemagne: quelles sont les leçons du scrutin ? On en parle avec David Philippot, correspondant RTBF en direct de Berlin



17H20 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Combien coûte la RTBF à chaque ménage francophone ?



17H28 L'INVITÉ - L'auteur-compositeur-interprète Tim Dup, poète moderne qui séduit par sa mélancolie heureuse, viendra nous interpréter un titre de son 3ème album.



17H40 CHANSON JOE JACKSON - IS SHE REALLY GOING OUT WITH HIM



17h44 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Observatoire International de l'Information et de la démocratie : vers la régulation des plateformes ?



17h49 LE POINT DE VUE de Michel Lecomte - Retour sur l'événement sportif de l'année en Belgique hier avec les championnats du monde de cyclisme



17H55 CHANSON LEON BRIDGES - MOTORBIKE



18H00 LE JOURNAL Sophie Léonard



18H20 LE DÉBAT - Mieux comprendre la transidentité Avec Daphné Coquelle, co-fondatrice de Transkids Belgique et Adeline Marez, officier à l'armée belge



18H38 CHANSON SIA - BREATHE ME



18H42 TOUT UN MONDE avec Sonia Dridi - La situation entre les Etats-Unis et Haïti



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Pascal Goffaux - L'expo « Nuages » à la Maison des Arts de Schaerbeek



18h55 CHANSON JOY CROOKES - WHEN YOU WERE MINE



19H00 LE JOURNAL Sophie Léonard

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE