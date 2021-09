Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR - Les anciens dirigeants du club d'Anderlecht, dont Roger Vanden Stock et Herman van Holsbeeck sont inculpés pour faux et usage de faux, blanchiment et escroquerie. On en parle avec Thierry Luthers, journaliste sportif à la RTBF.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - D'où vient la théorie du grand remplacement ?



17H28 LES INVITÉS - Charles Culot, comédien, fils d'agriculteur et Alexis Garcia, metteur en scène, pour la pièce de théâtre "Nourrir l'humanité - Acte II"



17H40 CHANSON MADNESS - ONE STEP BEYOND



17h45 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Enfants : jouer dans des espaces verts renforce le système immunitaire



17h50 LE POINT DE VUE d'Emmanuel Jehin - Pollution lumineuse : le ciel étoilé est-il en train de disparaître ?



17H55 CHANSON DAMSO - MOROSE



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Une Belgique à plusieurs vitesses sanitaire Avec Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT et Bertrand Henne, journaliste politique à la RTBF.



18H38 CHANSON ROMEO ELVIS - TPA



18H42 TOUT UN MONDE avec Carrie Nooten - Interview d'Alexander De Croo en marge du sommet de l'ONU



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Olivier Nederlandt - Le nouvel album du groupe américain Low, `Hey what'



18h55 CHANSON ROBERT PALMER - EVERY KINDA PEOPLE



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

