Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 L'ACTU DU JOUR - Le coup de gueule de plusieurs institutions culturelles qui annoncent qu'elles refuseront d'appliquer le covid safe ticket. On en parle avec Virginie Cordier, directrice du centre culturel de La Vénerie et Patricia Santoro, directrice de l'Association des centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



17H22 L'INVITÉ - Complotisme, crédulité, post-vérité sont les thèmes sur lesquels travaille notre invité Gérald Bronner, professeur de sociologie à l'université de Paris, auteur du livre « Apocalypse cognitive » (Ed.Puf)



17h32 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Meurtre d'un pompiste en Allemagne : le spectre complotiste



17H40 CHANSON EASY LIFE - SKELETONS



17H45 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Faut-il rêver d'une société sans cash ?



17h50 LE POINT DE VUE de Bertrand Henne - Peut-on prouver l'existence de Dieu ?



17H55 CHANSON MICHAEL ANDREWS - MAD WORLD



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Les cervidés, de plus en plus nombreux, sont-ils une menace pour la biodiversité des forêts wallonnes ? Avec Harry Mardulyn, animateur de la Régionale Natagora Ardenne Orientale et membre de la Task Force Stop dérives chasse et par Skype Benoît Petit, président du Royal Saint-Hubert Club



18H38 CHANSON GAP BAND - OOPS UPSIDE YOUR HEAD



18H42 TOUT UN MONDE avec Wahoub Fayoumi et Christophe Bernard. Elections en Allemagne et l'épineuse question des énergies fossiles. L'Allemagne devrait sortir des énergies fossiles au plus tard en 2038, un changement important pour un pays qui produit près de 100 millions de tonnes de lignite chaque année.



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Jean-Marc Panis - Sortie de « Happy end », le premier album instrumental du chanteur, compositeur et interprète français Albin de la Simone



18h55 CHANSON CURTIS HARDING - CAN'T HIDE IT



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE