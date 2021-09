Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H10 L'ACTU DU JOUR Les pédiatres demandent la suppression des mesures sanitaires pour les enfants de moins de 12 ans à l'école. On en parle avec Pierre Smeesters, chef du service de pédiatrie de l'HUDERF et chercheur en infectiologie pédiatrique à l'ULB.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - L'abyssale dette américaine est-elle une menace pour l'économie mondiale ?



17H28 L'INVITÉ - La reforestation massive est notre meilleure arme contre le réchauffement climatique selon notre invité Jean-François Bastin, chercheur et chargé de cours à Gembloux Agro-Bio Tech



17H40 CHANSON SHOCKING BLUE - VENUS



17h44 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Réseaux sociaux : comment les influenceurs bien-être renforcent les théories anti-vaxx ?



17h49 LE POINT DE VUE de Baptiste Hupin - Menaces, manifestations...Le retour du loup divise la Flandre



17H55 CHANSON FRANCOIZ BREUT - DERIVE URBAINE DANS LA VILLE CANNIBALE



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Faut-il décriminaliser la prostitution ? Avec Vanessa Matz (cdH), députée fédérale et Pierre-Yves Dermagne (PS), Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail.



18H38 CHANSON BEESAU X PRIMERO - UN JOUR DE MOINS



18H42 TOUT UN MONDE - Séquence Inter



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Hugues Dayez - Interview cannoise de François Ozon pour son nouveau film « Tout s'est bien passé »



18h55 CHANSON SADE - WHY CAN T WE LIVE TOGETHER



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

