Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



17H12 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - 3 fois plus de cas covid qu'il y a un an, faut-il s'inquiéter ?



17H22 L'ACTU DU JOUR Elections en Allemagne: Olaf Scholz (SPD) remporte un nouveau débat électoral télévisé. On en parle avec Christian Behrendt, professeur de droit constitutionnel à l'ULiège et à la KU Leuven.



17H28 L'INVITÉ - L'auteur Abel Quentin pour son roman « Le voyant d'Etampes » (Ed. de l'Observatoire), satyre d'une époque



17H40 CHANSON ILIONA - UNE AUTRE VIE



17h44 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Tupac : les 25 ans de la mort d'un rappeur mythique et controversé



17h49 LE POINT DE VUE de Michel Lecomte - Jeux paralympiques : un record de médailles pour la Belgique !



17H55 CHANSON LYN COLLINS - THINK (ABOUT IT)



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Les Big pharma, trop puissants ? Avec Elisabeth Degryse, vice-présidente de la Mutualité Chrétienne et David Gering, porte-parole de l'Association de l'industrie du médicament Pharma.be



18H38 CHANSON BENJAMIN BIOLAY - DANS LA MERCO BENZ



18H42 TOUT UN MONDE avec Sonia Dridi



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Thierry Bellefroid



18h55 CHANSON DAMON ALBARN - POLARIS



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

