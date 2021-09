Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Esmeralda Labye



17H12 L'ACTU DU JOUR A Bruxelles, 12 hôpitaux ont déjà dépassé le seuil des 25% de lits de soins intensifs pour les patients covid. On en parle avec Jean-Christophe Goffard, directeur du service de médecine interne à l'hôpital Erasme



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Le gouvernement wallon a-t-il fait un cadeau d'un milliard d'euros aux assureurs ?



17H28 L'INVITÉ - Raphaël Glucksmann est notre invité ce soir. Député européen, essayiste, il vient d'écrire une longue lettre à la génération qui va tout changer (Allary éditions).



17H40 CHANSON DOOWY - L'EAU DU BAIN



17h44 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Manifestations : ces armes qui mutilent



17h49 LE POINT DE VUE d'Emmanuel Jehin - Inspiration4 : le début d'une nouvelle aire spatiale ?



17H55 CHANSON PAUL SIMON - KODACHROME



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove



18H20 LE DÉBAT - Comment repenser la vallée de la Vesdre ? Avec Benoit Moritz, architecte et urbaniste au bureau MSA et professeur à l'ULB et François Schreuer, conseiller communal (VEGA) à Liège



18H38 CHANSON ILIONA - UNE AUTRE VIE



18H42 TOUT UN MONDE avec Annick Capelle - Quelle succession pour Angela Merkel ?



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Olivier Nederlandt - L'album `Fragments' de Keaton Henson



18h55 CHANSON DAVID BOWIE - HEROES



19H00 LE JOURNAL Marie-Laure De Kerchove

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE