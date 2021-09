Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR L'ouverture aujourd'hui d'un procès que l'on peut d'ores et dejà qualifier d'historique: le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Direct depuis Paris avec Sébastien Georis et on en parle avec Michaël Dantinne, professeur de criminologie à l'ULiège.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - Pourquoi si peu d'ados vaccinés à Bruxelles ?



17H28 L'INVITÉ - La reforestation massive est notre meilleure arme contre le réchauffement climatique selon notre invité Jean-François Bastin, chercheur et chargé de cours à Gembloux Agro-Bio Tech



17H40 CHANSON BUGGLES - VIDEO KILLED THE RADIO STAR



17h44 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Le retour du bleu de travail : comment la mode récupère un symbole ouvrier



17h49 LE POINT DE VUE de Bertrand Henne - ¿Je sais que je ne sais rien¿ de Socrate



17H55 CHANSON CLAIRE LAFFUT - SORORITE



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H20 LE DÉBAT - Pass sanitaire : comment le mettre en œuvre à Bruxelles ? Avec Ridouane Chahid (PS), bourgmestre faisant fonction d'Evere, Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d'Etterbeek et Ludivine De Magnanville, administratrice à la fédération Horeca Bruxelles, gérante d'un bar/restaurant à Bruxelles



18H38 CHANSON ILIONA - UNE AUTRE VIE



18H42 TOUT UN MONDE - Reportage de Mathilde Dehimi de Radio France au Pakistan sur les lieux où Ben Laden s'était réfugié avant d'être tué par les Américains...



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN avec Françoise BARÉ - L'expo « La dynastie des Francken », les grands peintres anversois, 200 ans de génie au musée de Flandre à Cassel



18h55 CHANSON BRUNO MARS / ANDERSON PAAK / SILK SONIC - LEAVE THE DOOR OPEN



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE