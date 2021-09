Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne Goderniaux



17H12 L'ACTU DU JOUR De plus en plus de mineurs étrangers non accompagnés dans les rues de Bruxelles. On en parle avec Bernard De Vos, délégué général aux droits de l'enfant.



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'Arnaud Ruyssen - La Belgique peut-elle encore sortir du nucléaire en 2025 ?



17H28 L'INVITÉ - L'acteur, le réalisateur et l'homme engagé Bouli Lanners sur tous les fronts



17H40 CHANSON COLDPLAY - DON'T PANIC



17h44 L'ÉPINGLE d'Hélène Maquet - Maladie de Charcot : la fin d'une énigme médicale



17h49 LE POINT DE VUE de Michel Lecomte - Retour sur un été sportif et l'expression de la médaille en chocolat



17H55 CHANSON LEO FIFTY FIVE - DONNE MOI (feat. Jeune Austin)



18H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet



18H18 LE DÉBAT - Tous surveillés, danger ou sécurité ? Avec Fanny Coton, avocate chez Lexing Belgium et à distance, Robin Rivaton, économiste, essayiste "Souriez, vous êtes filmés !" (éd. de l'Observatoire)



18H38 CHANSON ALAN PARSONS PROJECT - EYE IN THE SKY



18H42 TOUT UN MONDE - Le point de vue de Christine Ockrent : l'initiative de Biden de déclassifier les documents de l'enquête 9/11 et l'ouverture mercredi à Paris du procès des attentats de 2015



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN - Murielle Magellan pour son livre « Géantes » (éd. Mialet Barrault)



19H00 LE JOURNAL Diane Burghelle-Vernet

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE