Déclic : sur Auvio

17H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



17H12 L'ACTU DU JOUR Les Américains ont quitté l'Afghanistan. Pour les Talibans qui reviennent au pouvoir, c'est une victoire éclatante. On en parle avec Dorothée VANDAMME, docteure en relations internationales et chargée de cours à l'UMons et à l'UCLouvain



17H22 LA QUESTION DU JOUR d'ARNAUD RUYSSEN - La Fédération Wallonie-Bruxelles est-elle en faillite virtuelle ?



17H28 L'INVITÉE - Leïla BELKHIR, médecin passionnée et engagée, devenue malgré elle un des visages de la crise sanitaire



17H41 CHANSON SAULE - REBELLE REVEUR



17h44 L'ÉPINGLE d'Hélène MAQUET - Facebook : vers moins de politique dans nos fils d'actualité



17h49 LE POINT DE VUE de BERTRAND HENNE - ¿La guerre n'est que le prolongement de la politique par d'autres moyens¿ (Carl Von Clausewitz)



17H55 CHANSON HOOVERPHONIC - MAD ABOUT YOU



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H18 LE DÉBAT - Les réseaux scolaires ont-ils encore un sens aujourd'hui ? Avec Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Etienne MICHEL, directeur général du Segec



18H38 CHANSON SUPERTRAMP - SCHOOL



18H42 TOUT UN MONDE (séquence Inter) avec Anne-Sophie BRUYNDONCKX - Entretien avec Georges FÉNECH, ancien juge d'instruction et ancien député, qui sera auditionné dans le procès des attentats du 13 novembre 2015



18H47 LE MEILLEUR POUR LA FIN (chronique Culture) - Françoise BARÉ a rencontré Lucas BELVAUX pour son film « Des hommes »



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Julie MORELLE