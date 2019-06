Débats Première - Faut-il réguler le tourisme de masse ? - 27/06/2019

Peut-on être homosexuel et se promener à Molenbeek ?

L'info du jour : Le blocage de la circulation en cas de grève sera-t-il bientôt un délit ? On en parle avec Robert VERTENUEIL, président de la FGTB.



L'opinion du jour de Sammy MAHDI, président des jeunes CD&V: Peut-on être homosexuel et se promener à Molenbeek ?



Le débat du jour : Faut-il réguler le tourisme de masse ?

Avec

Isabelle CLOQUET, professeure en sciences et gestion du tourisme à l'ULB

Hedy HAFSIA, président de l'union professionnelle des agences de voyages

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS