Débats Première - Crise États-Unis/Iran : vers une escalade incontrôlable ? - 25/06/2019

L'info du jour : Qui a voté quoi à Bruxelles ? On en parle avec Pascal DELWIT, politologue à l'ULB.



L'opinion du jour de Sophie KLIMIS, professeure de philosophie à Saint-Louis: Les vacances de Monsieur Bonhomme : entre urgence climatique, routine et délassement. Quelle place pour le temps libre de la décision réfléchie ?



Le débat du jour : Crise États-Unis/Iran : vers une escalade incontrôlable ?

Avec

Firouzeh NAHAVANDI, professeure à l'ULB, directrice du Centre d'études de la coopération internationale et du développement

Vincent EIFFLING, chercheur associé au centre d'étude des crises et des conflits internationaux (CECRI) à l'UCLouvain et au Grip

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS