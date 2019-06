Débats Première - A quoi ressemblerait le confédéralisme à la belge ? - 24/06/2019

L'info du jour : Turquie : victoire de l'opposition aux élections municipales. On en parle avec Ahmet INSEL, politologue turc, professeur émérite de l'Université Galatasaray.



L'opinion du jour de Bruno COLMANT, économiste et professeur à l'UCL et à l'ULB: la cryptomonnaie de Facebook



Le débat du jour : A quoi ressemblerait le confédéralisme à la belge ? (en collaboration avec Le Vif)

Avec

Olivier MOUTON, journaliste au Vif

Mathias EL BERHOUMI, professeur de droit constitutionnel à l'Université Saint-Louis

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS