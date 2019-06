Débats Première - Faut-il élargir l'Union européenne aux Balkans ? - 19/06/2019

L'info du jour : La « Libra », la nouvelles cryptomonnaie de Facebook. On en parle avec avec Gilles QUOISTIAUX, journaliste au Trends et auteur du livre « Bitcoin & cryptomonnaies. Le Guide pratique de l'investisseur débutant » (Editions Mardaga)



L'opinion du jour d'Arnaud ZACHARIE, secrétaire général du CNCD-11.11.11: les leçons politiques sur le CETA suite à l'avis de la cour de Justice



Le débat du jour : Faut-il élargir l'Union européenne aux Balkans ?

Avec

Fabian WILLERMAIN, spécialiste des affaires européennes, responsable du bureau bruxellois d'Acquitas communications, agence de conseil en communication d'entreprise et affaires publiques, ancien chercheur à l'Institut d'Egmont

Jean-Arnault DÉRENS, corédacteur en chef du Courrier des Balkans

Quentin MICHEL, professeur à la Faculté de Droit et de science politique de l'Université de Liège

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS