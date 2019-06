Débats Première - Révoltes à Hong Kong : une impasse pour la Chine ? - 18/06/2019

L'info du jour : Salon du Bourget : Comment le secteur aéronautique essaie-t-il de répondre aux défis environnementaux ? On en parle avec Maxime PAQUAY, journaliste RTBF sur place.



L'opinion du jour de Christophe WAMBERSIE, secrétaire-général du Syndicat neutre pour indépendants (SNI): la représentativité des indépendants dans les assemblées politiques



Le débat du jour : Révoltes à Hong Kong : une impasse pour la Chine ?

Avec

Philippe PAQUET, journaliste de La Libre et sinologue

Dorian MALOVIC, journaliste au quotidien La Croix et spécialiste de l'Asie

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS