Débats Première - Homme VS machine : qui l'emportera sur le marché du travail ? - 12/06/2019

Homme VS machine : qui l’emportera sur le marché du travail ?

L'info du jour : Le PTB tourne le dos aux négociations avec le PS en Wallonie. On en parle avec Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF.



L'opinion du jour de Rudy AERNOUDT, économiste, philosophe et professeur d'université à Gand: l'impact de la dette publique sur nos enfants



Le débat du jour : Homme VS machine : qui l'emportera sur le marché du travail ?

Luc DE BRABANDERE, philosophe d'entreprise, auteur du livre "Petite philosophie de la transformation digitale" (Éd. Manitoba)

Philippe POCHET, directeur général de l'Institut syndical européen (ETUI), professeur à l'Université catholique de Louvain (UCL)

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS