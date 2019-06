Débats Première - Cocaïne : vers un produit de grande consommation ? - 11/06/2019

L'info du jour : En cette veille de la seconde journée internationale de la NASH (Stéatose hépatique non alcoolique), on fait le point sur cette maladie silencieuse avec le Pr Etienne SOKAL, chef du Service de gastroentérologie et hépatologie pédiatrique aux Cliniques universitaires Saint-Luc.



L'opinion du jour de Hafida BACHIR, secrétaire politique de Vie Féminine: le Belang est-il raciste et sexiste ?



Le débat du jour : Cocaïne : vers un produit de grande consommation ?

Avec

Michaël HOGGE, chargé de projets scientifiques chez Eurotox

Bruno VALKENEERS, chargé de communication à l'asbl Transit

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS