Débats Première - Football : les femmes ont-elles gagné la partie ? - 06/06/2019

L'info du jour : Greenpeace demande à la Belgique d'interdire la vente de véhicules essence et diesel d'ici à 2028. On en parle avec Elodie MERTZ, experte Mobilité et Qualité de l'Air chez Greenpeace.



L'opinion du jour de Eric DE BEUKELAER, vicaire épiscopal (adjoint de l'évêque de Liège) pour les affaires juridiques: l'affaiblissement des piliers traditionnels



Le débat du jour : Football : les femmes ont-elles gagné la partie ?



Sabine VERHEST, journaliste à La Libre qui travaille sur le projet What the foot ?! avec le Collectif Huma

Pierre CORNEZ, porte-parole de l'URBSFA (Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association)

Aline ZELER, jeune retraitée de l'équipe nationale belge

