Débats Première - Trottinettes électriques, cauchemar des villes ou vraie solution de mobilité...

L'info du jour : Wallons et Flamands votent différemment, mais pensent (presque) la même chose. On en parle avec Benoît RIHOUX, politologue et professeur à l'UCLouvain.



L'opinion du jour de François PERL, directeur général à l'INAMI et membre du comité de rédaction de la revue politique : la place des personnes porteuses de handicap dans les politiques publiques



Le débat du jour : Trottinettes électriques, cauchemar des villes ou vraie solution de mobilité ?

Avec

Benjamin BARNATHAN, responsable Lime Belgique

Joachim BOURRY, avocat

Alexandre MUSSCHE, expert mobilité à l'agence Vraiment Vraiment

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS