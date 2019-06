Débats Première - 03/06/2019

Pouvoir d’achat VS pouvoir de vie

L'info du jour : Coût du secteur aérien en Europe : 33 milliards d'euros. Une taxe sur le secteur serait-elle la solution ? On en parle avec Waldo CERDAN, expert indépendant en sécurité aérienne et philosophe.



L'opinion du jour de Christine MAHY, secrétaire générale du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté: pouvoir d'achat VS pouvoir de vie



Le débat du jour : Elections 2019 : parité homme/femme dans les parlements, encore raté ? (en collaboration avec Le Vif)

Avec

Mélanie GEELKENS, journaliste au Vif

Jean-Benoit PILET, professeur de science politique à l'ULB

