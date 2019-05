Débats Première - Sommes-nous déjà en crise politique ? - 29/05/2019

L'info du jour : La cour d'appel de Liège s'est déclarée compétente dans un dossier de harcèlement et injures sur Facebook. On en parle avec Alain BERENBOOM, avocat spécialiste des droits intellectuels et des médias.



L'opinion du jour d'Hervé HASQUIN, historien et académicien: les mensonges d'Elio Di Rupo et Charles Michel



Le débat du jour : Sommes-nous déjà en crise politique ?

Avec

Emilie VAN HAUTE, politologue et directrice adjointe du Cevipol (ULB)

Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE