Débats Première - 21/05/2019

Le débat du jour : Metoo : comment les partis ont-ils réagi ?

Avec

Béa ERCOLINI, fondatrice de l'ASBL "Touche pas à ma pote", fondatrice du cercle d'affaires féminin Beabee et 2ème sur la liste fédérale du cdH à Bruxelles

Joëlle KAPOMPOLE, députée wallonne et tête de liste sur la liste régionale du PS pour la circonscription Mons-Borinage

Valérie LOOTVOET, directrice de l'Université des Femmes

Sophie ROHONYI, présidente de DéFI Périphérie et 2ème sur la liste DéFI à la Chambre

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE