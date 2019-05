Débats Première - Allongement du tronc commun : la fausse bonne idée ? - 14/05/2019

Le débat du jour : Allongement du tronc commun : la fausse bonne idée ?



Caroline DÉSIR, cheffe de groupe PS au Parlement bruxellois et 2ème sur la liste PS à la Chambre

Frédérique MAWET, secrétaire générale de l'ASBL Changement pour l'égalité

Patrick DEKELVER, directeur de l'Institut des Sacré-Cœurs de Waterloo et ancien président de l'ADIBRA (Association des directeurs de l'Enseignement Secondaire Catholique de Bruxelles et du Brabant)

Laurent HENQUET, député wallon, prof durant 20 ans, directeur durant 13 ans et candidat sur la liste régionale MR pour l'Arrondissement de Namur

Animateur Bertrand HENNE