Débats Première - 1er mai, où en est la gauche en Belgique ? - 02/05/2019

Le décalage entre les médias et les citoyens

L'info du jour: Effet de la Suédoise : 30.000 jobs créés en 4 ans. On en parle avec Muriel DEJEMEPPE, professeure d'économie à l'UCLouvain



L'opinion du jour de Fatima ZIBOUH: décalage entre les médias et les citoyens.



Le débat du jour: 1er mai, où en est la gauche en Belgique ?

Avec

Jean FANIEL, directeur général du Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP)

Thomas GADISSEUX, responsable éditorial Politique à la RTBF

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE