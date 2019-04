Débats Première - Wallons - Flamands peut-on encore se comprendre? / Salaires VS. Capitaux: à...

Salaires VS. Capitaux: à qui profite la croissance?

Débats Première vous propose deux rediffusions ce vendredi



Wallons - Flamands peut-on encore se comprendre?

Avec

Olivier MOUTON, journaliste au Vif

Alain GERLACHE, journaliste qui collabore à la RTBF et au Morgen

Luc BARBE, ancien secrétaire politique d'Ecolo-Groen



Avec

Nabil SHEIKH HASSAN, économiste au sein de la CNE

Eric DE KEULENEER, économiste et Président du Conseil d'Administration de l'ULB

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS