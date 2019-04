Débats Première - La montée de l'euroscepticisme: la faute à la crise? // 30 ans du Web:...

Débats Première vous propose deux rediffusions ce jeudi



La montée de l'euroscepticisme: la faute à la crise?

Avec

François JANNE D'OTHÉE, journaliste au Vif

Pascal DELWIT, politologue à l'ULB



30 ans du Web: l'utilisateur a-t-il perdu le pouvoir?

Avec

Pascal FRANCQ, docteur en Sciences Appliquées, chercheur au département de Technologies de l'information et de la communication, électronique et mathématiques appliquées de l'UCL

Jean-Marc VAN GYSEGHEM, directeur de recherche au Centre de Recherches Information, Droit et Société de l'Université de Namur

Quentin JARDON, cofondateur de Wilfried Magazine et auteur du livre Alexandria - Les pionniers oubliés du web

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS