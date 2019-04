Débats Première - 10/04/2019

12h-12h30 : Quel avenir politique pour Israël ?

Avec :

Pascal FENAUX, rédacteur à La Revue Nouvelle (Bruxelles) et journaliste et traducteur à Courrier International (Paris)

Danièle KRIEGEL, correspondante RTBF à Jérusalem



12h30-13h : La Belgique est-elle pionnière en matière de lutte contre la peine de mort ?

Avec :

Philippe HENSMANS, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International

Florence BELLIVIER, professeur à l'Université Paris Nanterre et secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, membre fondateur de la Coalition mondiale contre la peine de mort

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS