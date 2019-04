Débats Première - 08/04/2019

25 ans du génocide au Rwanda : entre justice et réconciliation, comment repenser l'avenir ? (en collaboration avec Le Vif)

Avec :

Valérie ROSOUX, maître de recherche au FNRS, professeure à l'École des sciences politiques et sociales de l'UCLouvain

François JANNE D'OTHÉE, journaliste au Vif/L'Express

Aloys KABANDA, auteur du livre « Rwanda 1994. Quand l'Histoire s'écrit à la machette » et administrateur de l'association Ibuka Mémoire et Justice

Emmanuel KLIMIS, chercheur à l'Université Saint-Louis- Bruxelles

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS