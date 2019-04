Notre sécurité dépend-elle encore de l’OTAN ?

Avec :

André DUMOULIN, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défenses (IRSD) à Bruxelles, chargé de cours à l'Université de Liège

Bruno HELLENDORFF, chercheur conjoint auprès de l’Institut Egmont et de l’EPC

Samuel LEGROS, chargé de recherche et de plaidoyer à la CNAPD (Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie)