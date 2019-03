Débats Première - 28/03/2019

Brexit : un pas de côté de Theresa May permettrait-il une sortie de crise ?

L'info du jour : Brexit : un pas de côté de Theresa May permettrait-il une sortie de crise ? On en parle avec Nathalie BRACK, politologue de l'ULB et spécialiste des questions européennes.



L'opinion du jour de Frédérique MAWET : la mixité sociale à l'école passe aussi par la volonté des parents



Le débat du jour : La nouvelle directive européenne sur les droits d'auteurs met-elle en péril la liberté sur internet ?

Avec :

Maud COCK, avocate au Barreau de Bruxelles, au cabinet Ulys

Benoit MICHAUX, avocat, chargé de cours à l'Université de Namur

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS