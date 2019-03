Débats Première - 26/03/2019

Débats Première - Mardi 26 mars - Pierre-Yves MEUGENS



L'info du jour : Le projet de l'ULB et la VUB de créer une école multilingue à Bruxelles. On en parle avec Yvon Englert, recteur de l'ULB.



L'opinion du jour d'Hafida Bachir



Le débat du jour : « Le Belge et la voiture de société, un amour contraint ? »

En studio :

Edoardo Traversa, fiscaliste et professeur de droit économique à l'UCLouvain

Olivier Van der Maren, Executive Manager Developpement Durable et mobilité à la FEB

