Débats Première - 19/03/2019

L'info du jour : 3 grenades en quelques jours à Anvers. Anvers, le nouveau Chicago ? On en parle par téléphone avec Caroline Van den Berghe journaliste à la VRT et Aubry Touriel journaliste.



L'opinion du jour de Nicolas DE PAPE : le parti d'Alain Destexhe va-t-il vraiment trouver sa place entre le PP et le Mr ?



Le débat du jour : Les fake news ont-elles eu raison de l'esprit critique des jeunes ?



En studio :

- Patrick VERNIERS, président du Conseil supérieur de l'éducation aux médias et président du master en éducation aux médias à l'IHECS

- François HEINDERYCKX, Professeur de sociologie des médias à l'ULB

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS