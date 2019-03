Débats Première - 18/03/2019

L'info du jour : Sommet Trump - Bolsonaro rencontre de deux hommes que rien n'oppose. On en parle en studio avec Nicolas WILLEMS, journaliste RTBF.



L'opinion du jour de Christine Mahy : le secteur non-marchand est-il encore vraiment NON-marchand ?



Le débat du jour : « Révision de la constitution : bombe à retardement ou mal nécessaire ? » (en collaboration avec Le Vif)

En studio :

- Christian BEHRENDT, professeur de droit constitutionnel à l'ULiège et à la KU Leuven

- Marc UYTTENDAELE, avocat et professeur de droit constitutionnel à l'ULB

- Olivier MOUTON, journaliste au Vif

