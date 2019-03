Débats Première - 14/03/2019

L'info du jour : service minimum dans les prisons : véritable solution ou l'arbre qui cache la forêt ? On en parle par téléphone avec Marie BERQUIN, co-présidente de l'Observatoire Internationale des Prisons section belge



L'opinion du jour de Nadia Geerts : condamnation d'une avocate iranienne qui soutenait la liberté des femmes dans le pays



Le débat du jour : Climat faut-il sensibiliser par la culpabilité ?

En studio :

- Féliciens BOGAERTS, journaliste, initiateur de la marche pour le climat et cofondateur de deux chaînes YouTube "le Biais Vert" et "JTerre"



En duplex de Charleroi :

- Olivier MARCHAL, sociologue de formation, auteur d'un mémoire sur la construction sociale de la figure du génie

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS