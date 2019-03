Débats Première - 13/03/2019

L'info du jour : les Boeing 737 Max cloué au sol du jamais vu. On en parle par téléphone avec Waldo CERDAN, expert indépendant en sécurité aérienne et instructeur pilote de ligne



L'opinion du jour d'Eric DE BEUKELAER (en duplex de Liège) : la pédophilie dans l'Eglise



Le débat du jour : Conflit Syrien : les Européens ont-ils encore un rôle à jouer ?

En studio :

- Marc Pierini, chercheur près de Carnegie Europe et ancien ambassadeur de l'Union Européenne en Syrie

- Philippe Regnier, Journaliste au service Monde du Soir



Par téléphone :

- Michel LIEGEOIS, professeur en sciences politiques à l'UCL et président de l'Institut de Sciences politiques Louvain-Europe (ISPOLE)

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS