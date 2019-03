Débats Première - 12/03/2019

L'info du jour : Le Brexit à nouveau devant le Parlement Britannique. On en parle par téléphone avec Marc ROCHE, commentateur pour la BBC, chroniqueur au Point et au Soir et auteur de l'ouvrage "Le Brexit va réussir" (Albin Michel)



L'opinion du jour de Rudy AERNOUDT : Les Belges face au défi des langues



Le débat du jour : 30 ans du Web : l'utilisateur a-t-il perdu le pouvoir ?



En studio :

- Pascal FRANCQ, docteur en Sciences Appliquées, chercheur au département de Technologies de l'information et de la communication, électronique et mathématiques appliquées de l'UCL

- Jean-Marc VAN GYSEGHEM, directeur de recherche au Centre de Recherches Information, Droit et Société de l'Université de Namur

- Quentin JARDON, cofondateur de Wilfried Magazine et auteur du livre Alexandria - Les pionniers oubliés du web

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS