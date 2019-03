Débats Première - 11/03/2019

L'info du jour : L'épargne des Belges. On en parle par téléphone avec Philippe DEFEYT, économiste et président de l'Institut pour un Développement Durable



L'opinion du jour d'Arnaud ZACHARIE : la réforme de l'OMC et les pressions américaines



Le débat du jour : « Wallons - Flamands peut-on encore se comprendre ? » (en collaboration avec Le Vif)

En studio :

Olivier MOUTON, journaliste au Vif

Alain GERLACHE, journaliste qui collabore à la RTBF et au Morgen

Luc BARBE, ancien secrétaire politique d'Ecolo-Groen





