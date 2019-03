Débats Première - 08/03/2019

L'info du jour : A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, focus sur l'humour au féminin avec Cécile DJUNGA.



Le débat du jour : Faut-il en finir avec le redoublement scolaire ?

Avec :

Ariane BAYE OU Dominique LAFONTAINE professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Liège

Patrick DEKELVER, directeur de l'Institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo et président de l'ADIBRA (Association des directeurs de l'Enseignement Secondaire Catholique de Bruxelles et du Brabant)

Hugues DRAELANTS, chercheur au Girsef à l'UCLouvain (Groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation)

