Le débat du jour : Le respect du travailleur, business model gagnant ? (avec Le Vif)

Avec :

Florence STINGLHAMBER, professeure en psychologie des organisations et des ressources humaines à l'UCLouvain

Laurence VANHÉE, fondatrice d'Happyformance et Chief Happiness Officer

Salvatore CURABA, fondateur et CEO de la société EASI, coauteur du livre "On m'a pris pour un fou"

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS