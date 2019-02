Débats Première - 25/02/2019

L'info du jour : Venezuela : le bras de fer Guaido-Maduro et ses répercussions internationales. On en parle avec Sebastian SANTANDER, professeur de science politiques à l'ULiège et responsable du Centre d'études pour les relations internationales (CEFIR).



L'opinion du jour de Hafida BACHIR : les pensions alimentaires non payées.



Le débat du jour : Enquêtes criminelles : l'ADN a-t-il fait ses preuves ? (avec Le Vif)

Avec :

Thierry DENOEL, journaliste au Vif

Bertrand RENARD, docteur en criminologie, chercheur à l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) et professeur à l'UCLouvain

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS