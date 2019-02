Remplacer « père » et « mère » par « parent 1 » et « parent 2 », une fausse bonne idée ?

Avec :

Catherine FONCK, députée fédérale et chef de groupe cdH à la Chambre

David KOOTZ, président de l’asbl Homoparentalités

Laura MERLA, sociologue de la famille à l'UCLouvain