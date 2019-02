Débats Première - 11/02/2019

La non nomination de 4 bourgmestres en périphérie

L'info du jour : la non nomination de 4 bourgmestres en périphérie. On en parle avec Christian BEHRENDT, professeur de droit constitutionnel à l'ULiège.



L'opinion du jour de Gabriel RINGLET : le voyage du pape à Abu Dhabi



Le débat du jour : Comment Ecolo se prépare-t-il au pouvoir ? (en collaboration avec Le Vif)

Christophe DERENNE, directeur d'Etopia (Centre d'animation et de recherche en écologie politique)

Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif

