Débats Première - 04/02/2019

L'info du jour : Le gouvernement wallon a décidé d'instaurer un soutien de 1000 euros par an aux étudiants wallons qui "kotent" loin de chez eux. On en parle avec Pierre WOLPER, recteur de l'ULiège.



L'opinion du jour de Fatima ZIBOUH : le besoin d'identité bruxelloise



Le débat du jour : Faut-il une nouvelle Constitution pour la Belgique ? (en collaboration avec Le Vif)

Marc VERDUSSEN, professeur de droit constitutionnel à l'UCL et auteur de l'ouvrage « Réenchanter la Constitution » (Académie royale de Belgique)

Pierre HAVAUX, journaliste au Vif

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE