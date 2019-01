Débats Première - 29/01/2019

Pacte d'excellence: le MR votera contre la scission des pouvoirs régulateur et organisateur

L'info du jour : Pacte d'excellence: le MR votera contre la scission des pouvoirs régulateur et organisateur. On en parle avec Françoise BERTIEAUX, Cheffe de Groupe MR au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



L'opinion du jour de Corentin DE SALLE: la fin du monde est-elle pour demain ?



Le débat du jour : La semaine de travail de 4 jours : une utopie ?

Nos invités :

Jan DE DE BRABANTER, secrétaire générale de BECI (Union des Entreprises de Bruxelles)

Didier GOSUIN, ministre bruxellois de l'Emploi et de l'Economie

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE