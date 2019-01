Débats Première - 23/01/2019

L'info du jour : Des journalistes d'investigation harcelés par Stéphane Moreau. On en parle avec Ricardo GUTIÉRREZ, secrétaire général de la Fédération européenne des Journalistes



L'opinion du jour d'Eric DE BEUKELAER : l'affaire Yann Moix.



Le débat du jour : Agression à Anderlecht : un acte isolé ?

Nos invités:

Ihsane HAOUACH, fondatrice et présidente de l'asbl Les Cannelles

Patrick CHARLIER, co-directeur d'Unia, ex-Centre Interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE