Débats Première - 16/01/2019

L'info du jour : Journée décisive pour le Brexit ce mardi. On fait le point avec Jim BRUNSDEN, correspondant du journal Financial Times auprès des institutions européennes // Démission de Benoît LUTGEN de la présidence du cdH. On en parle avec Philippe WALKOWIAK, journaliste politique à la RTBF.



L'opinion du jour de Nadia GEERTS : l'entre-soi sur les réseaux sociaux.



Le débat du jour : Qu'est-ce que les gilets jaunes doivent à Facebook ?

Nos invités :

Baptiste ERKES, spécialiste en écologie politique pour le Think tank « Etopia », professeur invité à l'université Saint Louis et à l'ISFSC

Roman BORNSTEIN, journaliste, auteur de l'étude « En immersion numérique avec les `gilets jaunes' » pour la Fondation Jean Jaurès

